Trapani scatenato, arriva anche Di Noia / UFFICIALE

Il Trapani non si ferma: il club granata ha ufficializzato il terzo acquisto in appena un giorno e si tratta del centrocampista Giovanni Di Noia. L’ex Entella è il settimo acquisto del club di Antonini in questa sessione di mercato, il patron aveva promesso una rivoluzione dopo la stagione anonima appena conclusa.

IL COMUNICATO

La società FC Trapani 1905 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Virtus Entella il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Di Noia. Centrocampista centrale, Di Noia è nato il 3 luglio 1994 a Bari. Cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città natale, negli anni successivi si divide in prestito tra Lega Pro e Serie B. Nel corso della sua carriera – tra serie B e serie C – ha indossato, tra le altre, le maglie di Ternana, Cesena e Carpi, Perugia e Foggia. Con quest’ultima in due stagioni colleziona 66 presenze e 4 gol. A giugno 2024 si trasferisce alla Virtus Entella. Con 34 presenze e 5 reti – tra campionato e Coppa Serie C- contribuisce alla promozione del club biancoceleste in Serie B e conquista anche la Supercoppa Serie C.

Per Di Noia sono più di 350 le presenze nelle competizioni professionistiche ufficiali. Queste le sue prime dichiarazioni: «Ho accettato subito la proposta del Trapani perché è una società molto ambiziosa ed è una piazza passionale». «Le mie caratteristiche? Sono un centrocampista di inserimento ma che si sacrifica molto anche in fase difensiva per dare equilibrio e aiutare la squadra». Benvenuto, Giovanni!