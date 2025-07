Palermo, Corona piace in Serie B: ci pensa anche la Juve Stabia

Giacomo Corona al centro di diverse voci di mercato: il gioiellino del Palermo piace ad alcune squadre del campionato cadetto, ma anche in Lega Pro.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Corona sarebbe finito nel mirino della Juve Stabia, che dovrà cercare un centravanti per sostituire Adorante.

Il figlio d’arte però piace anche al Cesena e in Serie C, il Siracusa starebbe pensando di affidargli le chiavi dell’attacco. Restano da capire le intenzioni del Palermo, che deve scegliere se tenere il frutto del settore giovanile in rosa o mandarlo ancora una volta in prestito.





