Per la 37a giornata del girone C di Serie C la Turris affronta il Bari. Un match decisivo per entrambe le squadre, che devono vincere: i padroni di casa per salvarsi, gli ospiti per inseguire il 3° posto. Ma dove vedere la partita in diretta tv o in streaming?

Il calcio d’inizio è fissato alle ore 17.30 di domenica 25 aprile e la partita sarà trasmessa in chiaro in diretta tv da Antenna Sud, ma solo sul digitale terrestre (canale 13 in Puglia). La diretta streaming è invece visibile su Eleven Sports (elevensports.it), la piattaforma streaming che anche quest’anno ha acquisito i diritti tv per trasmettere l’intero campionato. Per vedere la partita bisogna abbonarsi a Eleven ed è possibile sottoscrivere sul sito un abbonamento mensile o uno stagionale (QUI tutte le info per abbonarsi) oppure un abbonamento mensile su Youtube (QUI i dettagli). La partita sarà però disponibile in diretta anche su Sky Sport: il match è acquistabile in pay per view al prezzo di 4,99 euro e visibile sul canale 252 della piattaforma Sky.