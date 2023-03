MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

UDINESE – MILAN 3 – 1 Marcatori: 10′ p.t. Pereyra (U), 49′ p.t. Ibrahimovic (M) su rigore, 51′ p.t. Beto (U), 25′ s.t. Ehizibue (M)

–

Blackout rossonero, l’Udinese festeggia. Dopo la Salernitana, il Milan continua ad avere problemi in difesa e questa volta li paga a caro prezzo, perdendo 3-1 contro i friulani (pronti giocarsela sul piano fisico e abili ad approfittare degli errori dell’avversario).

L’Udinese parte bene, il Milan male. Ed infatti sono i friulani a trovare dopo 10 minuti il gol del vantaggio, sfruttando una dormita della difesa rossonera (a segno Pereyra). Sotto di un gol e con il fisiologico calo dei padroni di casa, il Milan inizia a proporsi in fase offensiva e a fine primo tempo ha l’occasione per pareggiare su calcio di rigore: Ibra sbaglia, ma l’azione prosegue e una volta conclusa (oltre un minuto, ndr.) il VAR indica a Doveri di far ripetere. E sulla ripetizione Ibra va a segno. Ma i rossoneri incappano in un altro blackout difensivo e Success ne approfitta per piazzare l’assist per Beto.

Con Sottil espulso dalla panchina, l’Udinese cerca di giocare la partita in contenimento ma il Milan fatica a costruire grandi azioni. E allora l’Udinese ne approfitta per segnare il 3-1: Success vince il contrasto e la difesa rossonera si ferma sulla deviazione di Udogie; Ehizibue segna indisturbato. Pioli prova a cambiare l’assetto, ma i rossoneri non danno mai l’impressione di poter rimontare (e si lasciano andare anche a gesti di scoramento). L’Udinese ha vita relativamente facile fino al fischio finale.

I VOTI DI UDINESE – MILAN

UDINESE – Silvestri 6,5; Becão 6,5, Bijol 6, Pérez 6; Ehizibue 7 (dal 43′ s.t. Ebosele s.v.), Samardžić 6,5 (dal 28′ s.t. Lovric 6), Walace 6,5, Pereyra 7 (dal 36′ s.t. Arslan s.v.), Udogie 7 (dal 43′ s.t. Zeegelaar s.v.); Beto 7, Success 7,5 (dal 29′ s.t. Thauvin 6).

MILAN – Maignan 6; Kalulu 5, Thiaw 5, Tomori 5 (dal 31′ s.t. Calabria 5,5); Saelemaekers 5,5 (dal 19′ s.t. Rebic 5,5), Tonali 5,5, Bennacer 5,5 (dal 19′ s.t. Krunic 6), Ballo-Touré 5,5; Díaz 6 (dal 31′ s.t. De Ketelaere 5,5), Leao 5,5; Ibrahimović 6,5 (dal 31′ s.t. Origi 5,5).

I MIGLIORI

Success – Il gol ancora non arriva, ma stasera a lui manca solo quello. Partita di altissima intensità (anche in fase di non possesso), sua l’azione con assist per il gol di Beto. E sua anche la giocata che propizia anche la rete del 3-1.

Udogie – Dove c’è lui non si passa. Cresce alla distanza e impone il suo strapotere fisico sulla fascia, soprattutto in fase difensiva. Per ora veste la maglia “solo” dell’under 21, ma di questo passo la chiamata in Nazionale maggiore è solo questione di tempo…

I PEGGIORI

Tomori-Thiaw-Kalulu – La difesa del Milan balla tantissimo alla Dacia Arena, sempre in ritardo sul portatore di palla o costretta a rincorrere. Su ogni gol (a turno) c’è il loro zampino, in negativo.

Leao – Pioli lo catechizza sin dal riscaldamento, ma i risultati sono scarsi. L’Udinese riesce a limitarlo e lui fatica a a trovare il guizzo per rendersi davvero pericoloso.