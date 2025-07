Ufficiale, Delio Rossi torna al Foggia: guiderà la squadra per la terza volta

Delio Rossi torna per la terza volta alla guida del Foggia. Dopo aver allenato i rossoneri nella stagione 1995/96 (31 presenze in panchina) e per un breve periodo tra marzo e giugno del 2023 (13 partite), il tecnico riprende le redini della squadra che da calciatore aveva rappresentato dal 1981 al 1987, collezionando 127 presenze.

Il comunicato ufficiale del club:

“Il Calcio Foggia 1920 e l’Amministratore giudiziario sono lieti di comunicare il ritorno di mister Delio Rossi sulla panchina rossonera. L’allenatore ha firmato un contratto che lo legherà alla società fino al 30 giugno 2026, con possibilità di rinnovo.”