Il VAR in Champions League: stavolta è ufficiale. La UEFA ha annunciato l’introduzione del supporto tecnologico agli arbitri nella principale competizione europea a partire dalla prossima stagione, la 2019/2020.

La UEFA implementerà a seguire la video assistenza arbitrale in tutte le sue competizioni: il VAR sarà presente dalla Supercoppa 2019, verrà impiegata nell’Europa League dal 2020/2021 e sarà presente a EURO 2020 e alle finali 2021 della Nations League.

SERIE B, CAOS SENZA FINE: SI TORNA AL TFN

Soddisfatto il presidente UEFA Aleksander Ceferin: “Siamo convinti che l’introduzione del VAR nell’agosto 2019 ci dia il tempo necessario per mettere in piedi un sistema e solido e formare gli ufficiali di gara per assicurare una efficiente e vincente implentazione del VAR in Champions, la competizione per club più importante al mondo”.

#UEFAExCo exclusive: The video assistant referee (VAR system) will be used in the UEFA @ChampionsLeague from next season (2019/20)

It will also be used in:

📺#SuperCup 2019

📺@UEFAEURO 2020 final tournament

📺@EuropaLeague 2020/21

📺#NationsLeague Finals 2021

More to follow pic.twitter.com/C4jmNPNZ8Z

— UEFA (@UEFA) 27 settembre 2018