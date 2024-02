“Un giocatore da Stadio Maradona”: Napoli, l’ultimo acquisto annunciato così | In città comincia la festa

Il giocatore appena arrivato a Napoli è pronto a stupire la platea azzurra desiderosa di vedere le sue giocate di grande classe e tecnica

Il Napoli è sicuramente stata la squadra di Serie A che ha agito in modo più massiccio durante questo mercato di gennaio. Mazzocchi, Traorè, Ngonge e Dendoncker sono tasselli di enorme valore che possono aiutare la squadra ad iniziare un nuovo corso sotto l’accurata e sagace guida di Mazzarri.

La ciliegina sulla torta poteva essere Perez dall’Udinese, ma almeno per ora niente da fare. A giugno potrebbero però riaprirsi i margini per il difensore argentino. Al momento c’è un quarto posto da conquistare in campionato per poter ottenere nuovamente gli introiti derivanti dalla partecipazione alla Champions League.

Basteranno questi rinforzi e i ritorni dei vari giocatori infortunati e impegnati con le rispettive nazionali in Coppa d’Africa? Chissà. Nel frattempo però a conclusione di questa sessione invernale di mercato sono arrivati esclusivamente elogi per l’operato della dirigenza azzurra da parte dei vari addetti ai lavori.

Il direttore sportivo Pierpaolo Marino che collaborato con la società di De Laurentiis tra il 2004 e il 2009 dopo aver ricoperto lo stesso ruolo dal 1984 al 1987 (vincendo il primo scudetto con Maradona), ha parlato proprio dei nuovi arrivati in casa azzurra a margine della chiusura del calciomercato in corso di svolgimento a Roma.

Marino: “C’è un’operazione tra quelle fatte dal Napoli che mi è piaciuta più delle altre…”

Intercettato dalla nostra redazione a margine dell’evento ospitato dal noto albergo capitolino Hilton Eur La Lama il noto dirigente sportivo ha detto la sua sul mercato del Napoli, promuovendo a pieni voti l’operato dei dirigenti campani: “Secondo me ha fatto delle buonissime operazioni durante questa sessione”.

Marino però si è voluto soffermare su un singolo in particolare, ovvero Ngonge arrivato dal Verona con ottime credenziali: “Penso che il belga sia il vero colpo. Mi è piaciuta particolarmente questa operazione. È un calciatore che mi intriga molto. Lo ritengo un giocatore da Stadio Maradona”.

Mercato Napoli: anche Ceccarini dà il suo benestare ai colpi azzurri

Alla kermesse romana era presente anche il direttore di tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini. Al pari di Marino si è detto soddisfatto degli affari conclusi dalla compagine partenopea: “Ha fatto tanto con quattro nuovi acquisti. Hanno speso bene e hanno fatto degli innesti funzionali come Ngonge e Traorè”.

Ceccarini ha poi concluso sottolineando come il Napoli sia stata di fatto l’unica compagine nostrana a lasciarsi andare a così tante operazioni nel corso di questo mese: “È la squadra che più di ogni altra si è mossa e che ha movimentato questo mercato anche perché aveva necessità di rinforzarsi”. Insomma promozione a pieni voti. Adesso la palla passa al campo.