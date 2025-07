Un palermitano in Spagna, Quagliata ai dettagli con il Deportivo La Coruna

Giacomo Quagliata sarà un nuovo calciatore del Deportivo La Coruna. L’esterno sinistro palermitano firmerà un contratto con il club spagnolo, che lo acquisirà dalla Cremonese, fresca promossa in Serie A.

Secondo quanto riportato dalla redazione di gianlucadimarzio.com, l’agente del palermitano ha trovato un accordo per un contratto triennale che porterà Quagliata a giocare nella serie B spagnola (Segunda Division).

Continua la carriera “esotica” di Quagliata: oltre alle esperienze in Italia con Latina, Bari, Pro Vercelli, Cremonese e Catanzaro, il calciatore ha anche avuto un’esperienza di due anni in Olanda con l’Heracles Almelo. Adesso è pronto a volare in Spagna in un club storico come il Deportivo.