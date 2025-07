Serie C girone C: il calendario di Catania, Trapani e Siracusa

Sono stati svelati i calendari di Serie C. Per la stagione 2025/26 nel girone C ci sono tre siciliane: si tratta di Catania, Trapani e Siracusa. I derby saranno rispettivamente alla 6a giornata (Trapani – Catania), all’ottava giornata (Catania – Siracusa) e alla 19a e ultima giornata (Siracusa – Trapani). Essendo un calendario simmetrico lo stesso vale per il girone di ritorno.

Il calendario del Catania

Catania – Foggia

Cavese – Catania

Catania – Monopoli

Cosenza – Catania

Catania – Sorrento

Trapani – Catania

Audace Cerignola – Catania

Catania – Siracusa

Giugliano – Catania

Catania – Salernitana

Catania – Benevento

Casertana – Catania

Catania – Team Altamura

Casarano – Catania

Catania – Latina

Picerno – Catania

Catania – Crotone

Potenza – Catania

Catania – Atalanta U23

Il calendario del Trapani

Casarano – Trapani

Trapani – Latina

Sorrento – Trapani

Trapani – Casertana

Team Altamura – Trapani

Trapani – Catania

Benevento – Trapani

Trapani – Giugliano

Cavese – Trapani

Atalanta U23 – Trapani

Trapani – Audace Cerignola

Crotone – Trapani

Trapani – Az Picerno

Potenza – Trapani

Trapani – Foggia

Trapani – Monopoli

Salernitana – Trapani

Trapani – Cosenza

Siracusa – Trapani





Il calendario del Siracusa

Salernitana – Siracusa

Siracusa – Monopoli

Audace Cerignola – Siracusa

Siracusa – Benevento

Crotone – Siracusa

Siracusa – Potenza

Siracusa – Cosenza

Catania – Siracusa

Siracusa – Sorrento

Casertana – Siracusa

Siracusa – Casarano

Giugliano – Siracusa

Siracusa – Latina

Picerno – Siracusa

Siracusa – Team Altamura

Atalanta U23 – Siracusa

Siracusa – Foggia

Cavese – Siracusa

Siracusa – Trapani