Parla Aladino Valoti. Il direttore sportivo del Palermo intervistato dalla TGR Sicilia fa il punto della situazione sugli infortunati, le prospettive della squadra rosanero dopo la mancata promozione diretta e la preparazione in vista dei playoff di Serie B (ieri rinviati di una settimana).

SERIE B, ECCO LE NUOVE DATE DEI PLAYOFF

Intervistato da Manlio Mezzatesta nel corso di Buongiorno Regione, Valoti afferma: “Subito dopo la partita di Salerno ovviamente c’è stata tanta amarezza, ci siamo visti sfuggire un obiettivo che era alla portata, ma ho visto subito in allenamento una squadra molto carica e c’è anche un discreto ottimismo”.

PALERMO: NIENTE RISCATTO PER DAWIDOWICZ?

La situazione degli infortunati: “Sicuramente qualcuno sta più avanti nel recupero, ma l‘obiettivo è quello di riuscire a recuperarli tutti. Nesto e Bellusci stanno abbastanza bene, ma abbiamo fiducia di recuperare il prima possibile Struna, Rolando. Coronado ha un problema che si porterà dietro, lo stesso Accardi… sono fiducioso”.

GDS – PLAYOFF RINVIATI: UN ASSIST PER IL PALERMO

Poi uno sguardo al futuro: “Con il patron ovviamente si è già parlato e sotto traccia si cerca di capire quali possono essere i movimenti, ma la priorità nostra rimane centrare l’obiettivo della promozione. Palermo però rimane sempre una piazza attrattiva per i giocatori, che non ha niente da invidiare ad altre piazze importanti. Da parte mia cerco di mettere tutte le risorse che avevo da giocatore anche nella mia esperienza da dirigente, cercando di non lasciare niente, di stare attenti e raggiungere gli obiettivi prefissati”.

LEGGI ANCHE

PLAYOFF, IL BORSINO DEL PALERMO

ZAMPARINI: “NON SI PUO’ STRAVOLGERE UN CAMPIONATO”