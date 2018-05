“Il rinvio è un assist per il Palermo”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per commentare la notizia del rinvio dei playoff di Serie B di una settimana (si parte il 3 giugno): un imprevisto che però viene in soccorso dei rosa, che potranno recuperare tutti gli infortunati.

SERIE B, PLAYOFF RINVIATI: ECCO LE NUOVE DATE

“Altro che danno”, commenta Benedetto Giardina (in riferimento alle recenti dichiarazioni di Zamparini): “Il rinvio dei playoff può rivelarsi il migliore alleato possibile per il Palermo, da mesi alle prese con l’emergenza infortuni e adesso proiettato per la prima volta al recupero totale di tutti gli assenti. Stellone potrebbe addirittura presentarsi in semifinale con l’organico al completo”.

Il rinvio dei playoff di una settimana ha certamente dato una grossa mano e per la prima volta (a partire dall’infortunio di Ingegneri in luglio) l’emergenza sembra stia volgendo al termine. Nestorovski e Bellusci sono rientrati in gruppo e avranno tutto il tempo di entrare in condizione, mentre crescono le possibilità di rivedere già in semifinale anche Rolando e Struna.

PLAYOFF, IL BORSINO DEL PALERMO

Il tutto con la possibilità di gestire al meglio le energie di Igor Coronado (in bilico fra campo e infermeria e fermato precauzionalmente a Salerno) ed il recupero di Chochev, che non dovrebbe risentire del problema alla caviglia. A rientrare potrebbero essere anche Posavec e Accardi e persino Dawidowicz (grazie alle nuove date) dovrebbe essere a disposizione in caso di mancata convocazione ai mondiali a partire almeno dalla semifinale di ritorno. Palermo, “altro che danno”.

