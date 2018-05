Pawel Dawidowicz potrebbe non essere riscattato dal Palermo. Il difensore polacco (al momento impegnato nel ritiro pre-mondiale con la Polonia) potrebbe rientrare per i playoff di Serie B in caso di mancata convocazione in Russia, ma in tal caso potrebbero essere le sue ultime apparizioni in maglia rosanero.

Come riporta il Giornale di Sicilia, la situazione di Dawidowicz non ha avuto grandi sviluppi: la clausola da 3 milioni di euro per il riscatto del giocatore polacco (giunto in prestito dal Benfica la scorsa estate) scade giovedì 31 giugno, ma entro quella data non dovrebbe essere esercitata.

Il giocatore rimarrebbe comunque a disposizione del Palermo per tutta la durata dei playoff anche in caso di mancato riscatto: il 5 giugno il ct della Polonia Nawalka diramerà la lista dei convocati e si saprà se Dawidowicz potrà tornare a disposizione di Stellone. E in quella data il futuro di Dawidowicz a Palermo dovrebbe essere già stato scritto.

