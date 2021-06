I curatori fallimentari del Vecchio Palermo hanno presentato al giudice il piano di ripartizione per i creditori del club fallito. Come riporta Il Giornale di Sicilia, nelle casse della società ci sarebbero oltre 3 milioni, ma a essere restituiti saranno delle somme a dipendenti e calciatori per un totale di 2.025.235,02 euro.

La cifra verrà divisa in grande parte per i calciatori che giocavano in rosa al momento del fallimento, ma ci sono soldi anche per i giocatori che hanno lasciato prima: il quotidiano riporta Diamanti e Gilardino.





Resta invece ancora nelle mani del giudice la possibile assegnazione di una parte del credito a Fabrizio Lucchesi, ma anche a Rino Foschi, l’agenzia di procurati GG11 e una dipendente del club.

