È stato difficile (più del previsto) quest’anno e lo sarà anche l’anno prossimo: dopo gli ultimi sviluppi il girone C di Serie C valido per la stagione 2021/22 sta prendendo forma.

La Sicilia sarà rappresentata da Palermo, Catania e… Messina. Una tra Acr e Fc salirà in Serie C e tornerà ad affrontare i rosa a un anno di distanza, con i primi più avanti in classifica rispetto ai secondi.





Anche tre squadre per la Calabria: il Cosenza (retrocesso dalla B), il Catanzaro e la Vibonese. Il Potenza rappresenterà la Basilicata, mentre si parla di alti numeri per Puglia e Campania.

Come riporta Il Giornale di Sicilia, la Puglia avrà Bari, Foggia, Monopoli e Virtus Francavilla, ma è in attesa di una tra Taranto e Picerno, che si stanno giocando la promozione nel girone H di Serie D. Cinque squadre anche per la Campania, con Avellino, Juve Stabia, Turris, Casertana e Paganese. Rimangono dubbi sull’allocazione di Pescara, Teramo e Viterbese, squadre che con il criterio orizzontale potrebbero essere spostate nel girone B.

LEGGI ANCHE

PALERMO, LA CENERENTOLA D’EUROPA NEL CALCIO CHE CONTA

GDS – “PALERMO, LE GRANDI MANOVRE DI CASTAGNINI”