“Palermo è la quinta città d’Italia, com’è possibile che non si trovi stabilmente in serie A?”. Quante volte lo avete sentito questo ritornello? Quanto c’è di vero in questa affermazione? Certamente Palermo è la quinta città d’Italia, per numero di abitanti, dopo Roma, Milano, Napoli e Torino, quattro città che mettono insieme ben sette squadre di calcio professionistiche che giocano tutte nel massimo campionato nazionale.

Abbiamo fatto un gioco. Siamo andati a vedere quali sono le città più popolose nei cinque campionati più prestigiosi del calcio europeo: oltre all’Italia, Inghilterra, Germania, Spagna e Francia. E abbiamo “scoperto” che tutte le principali città sono rappresentate nei primi due campionati nazionali, quasi tutte ai primi posti della massima serie. In Germania la città più popolosa è Berlino rappresentata da due squadre in serie A, l’Herta e l’Union; poi c’è Amburgo, con la squadra “ingabbiata” in B da tre anni, che precede Monaco di Baviera con il blasonato Bayern. Al di sotto del podio, invece, ci sono Colonia (sofferta salvezza in A) e Francoforte (in Europa League con l’Eintracht).





Anche fra Inghilterra, Spagna e Francia nessuna città che appartenga al gruppo delle prime cinque per abitanti ha una società di calcio che non giochi nelle prime due divisioni. Così come in Germania, infatti, sulle prime cinque cinque, quattro squadre si trovano nel massimo campionato e soltanto una gioca nel secondo: il Birmingham in Inghilterra (2,440,986 abitanti), il Saragozza in Spagna (674,997 abitanti), e il Tolosa in Francia (471,941 abitanti).

L’unica eccezione è proprio Palermo, fuori dal calcio che conta da tre anni (ormai possiamo includere anche la prossima stagione di serie C) e capitale di una Sicilia che non è messa meglio, protagonista di due fallimenti negli ultimi due anni (Palermo e Trapani) e non certo in salute negli altri principali capoluoghi, a cominciare da Catania. Palermo, insomma, è la “Cenerentola” d’Europa.

È un gioco, ovviamente, ma lo abbiamo fatto per analizzare una situazione che ha una sua precisa spiegazione. Palermo è la quinta città d’Italia “solo” per numero di abitanti, non certo per ricchezza, Pil, occupazione, presenza di tessuto industriale. E vediamo ogni anno, nelle classifiche dei giornali specializzati che tengono conto di una serie di fattori, che Palermo e praticamente tutta la Sicilia sono in fondo alla classifica, insieme a tante altre città del Sud. Ecco che viene naturale, dunque, ribaltare la domanda iniziale: perché Palermo dovrebbe essere nell’elite italiana “solo” nel calcio?

Fino agli anni ’80 del secolo scorso una logica poteva esserci: l’incasso del botteghino era largamente determinante per i bilanci delle società di calcio e Palermo con i suoi potenziali 40.000 sugli spalti faceva la differenza: con il calcio business delle Tv, la voce “biglietti” è relegata a voce secondaria, sopraffatta dagli introiti provenienti dalle televisioni. A parte l’era di Zamparini, la storia degli ultimi 40 anni gestiti da imprenditori palermitani è lastricata di sofferenze e spesso di campionati grigi. E l’attuale gestione non fa eccezione.

Abbiamo allargato la ricerca alle dieci città più popolose e il teorema diventa ancora più chiaro: tra il quinto e il decimo posto delle città italiane più popolose d’Italia ci sono anche Bari (nona) e Catania (decima), anche loro relegate da un po’ nell’inferno della serie C. Negli altri quattro campionati europei presi in considerazione, invece, soltanto due squadre non giocano attualmente nelle prime due leghe calcistiche: la squadra di Essen, in Germania (settima per abitanti, milita nella Regionalliga Ovest) e la squadra di Murcia, in Spagna (settima per abitanti, milita nella Segunda Division B). In Francia e in Inghilterra, invece, neanche una città, che faccia parte delle dieci più popolose, gioca in categorie inferiori al secondo livello. Gli ultimi club ad aver giocato nel terzo campionato sono stati lo Strasburgo (Francia, stagione 2015/16) e lo Sheffield (Inghilterra, stagione 2016/17).

Qualcuno potrà obiettare che appena quindici anni fa in serie A giocavano insieme Palermo, Catania e Messina. Vero, ma potremmo dire che si tratta dell’eccezione che conferma la regola. Come ha detto recentemente il presidente Mirri, non sono “solo” i soldi a creare i cicli vincenti di una società, si può spendere meno e meglio, certo, ma è chiaro che avere un bel gruzzolo alle spalle aiuta l’investimento.

Il caso attualmente più eclatante è probabilmente l’Atalanta (Bergamo è 35esima nella classifica per abitanti, più o meno un quinto degli abitanti di Palermo ma molta ricchezza in più) che è riuscita a pianificare un progetto magnifico, avanza da diversi anni nei ranking europei e sta diventando una cliente abituale della Champions League grazie anche al “miracolo” di un allenatore, Gianpiero Gasperini, troppo frettolosamente liquidato da Palermo.

Un altro bell’esempio attuale è quello di una new entry nel calcio che conta, lo Spezia, che rappresenta una città di 92.000 abitanti: è la meno popolosa nel massimo campionato. Nonostante ciò, il club, che è stato acquistato da poco dalla famiglia Platek (QUI i dettagli), ha posto le basi per creare una società seria e solida, che ha già conquistato la prima storica salvezza in serie A grazie a un tecnico emergente del calcio, Vincenzo Italiano, che ha iniziato la sua carriera, facendo molto bene, con il Trapani.

Fra le altre curiosità segnaliamo che tra le prossime protagoniste di serie C ci sarà anche il Monterosi: gli abitanti del comune in provincia di Viterbo sono 4.657, cioè centotrentasette volte meno di quelli del capoluogo siciliano.