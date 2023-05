MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli, attraverso il “Corriere del Veneto”, ha rilasciato un’intervista nella quale ha commentato il momentaneo raggiungimento dei playoff dei lagunari (si trovano, infatti, al 7° posto) con ancora l’ultimo match di campionato da giocare, al “Tardini”, contro il Parma.

“Siamo ai playoff a una partita dalla fine? Dico che è un risultato importante, ma che conta esserci venerdì sera dopo le 22.30. – ha detto Antonelli – abbiamo avuto una crescita di squadra molto importante: ci sono stati segnali positivi da tutto il gruppo, che ha fatto passi da gigante e ha capito quello che serviva per tirarci fuori da questa situazione”.

Sulle difficoltà iniziali e sulla partita di Parma: “I risultati sono la conferma che abbiamo imboccato la strada giusta. Non è facile stare per tutto l’anno con l’acqua alla gola: quando sei sempre fra le ultime quattro sai che puoi sbagliare pochissimo, passano le settimane e il tempo per recuperare è sempre meno. Ma non ci siamo mai arresi e, da quando siamo arrivati, abbiamo lavorato tutti collegialmente per lasciare la zona retrocessione La prossima sfida? Vogliamo vincere e andremo a Parma per provarci”.

