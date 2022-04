MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Francesco Baldini riparte subito da Vicenza. L’ormai ex tecnico del Catania è stato scelto da Federico Balzaretti come nuovo allenatore del club, che ha come obiettivo la salvezza in Serie B: presentatosi in conferenza stampa con il ds ex Palermo, il tecnico ha voluto ricordare il suo passato recente in Sicilia, sponda etnea.

“Vorrei ringraziare la società per la stima che mi è stata dimostrata – ha affermato Baldini in conferenza stampa -, però faccio un passo indietro e ritorno un attimo a quella che è stata la mia stagione, perché Catania mi ha dato tanto, perché voglio ringraziare i ragazzi, voglio ringraziare chi ha composto la società e ha portato avanti una stagione complicatissima. Sono passato in brevissimo tempo dal piangere con i ragazzi, fino a ieri, che siamo stati a pranzo al venire qua, perché è accaduto tutto in una giornata, anche se ci conosciamo da tempo, con il direttore”.

Sulla Serie C il tecnico aggiunge: “A 14 giorni dalla fine del campionato, purtroppo è stato falsato anche per i nostri avversari, in quanto sono stati tolti i punti conquistati. Sono cose che nel 2022 non dovrebbero accadere. Aggiungiamo poi l’aspetto emotivo, è stato un dramma pesante, hanno perso il lavoro tutti i collaboratori della sede e i vari collaboratori di campo, persone che sono state con noi tutto l’anno, senza prendere tutti gli stipendi”.