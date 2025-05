Vicenza – Crotone, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Playoff Serie C

Il ritorno del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C 2025 vede protagonista il match Vicenza – Crotone, una delle sfide più attese di questa fase. La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro e in streaming, permettendo ai tifosi di seguire l’incontro anche senza abbonamenti. Scopri in questa guida dove vedere Vicenza-Crotone, su quale canale, a che ora e tutte le info su streaming e regolamento.

🏆 Vicenza – Crotone: tutto in 90 minuti per un posto in semifinale

Il Vicenza parte favorito grazie alla vittoria in trasferta all’andata e al miglior piazzamento in campionato. I biancorossi, infatti, potranno qualificarsi anche con una sconfitta di misura (un gol di scarto). Da regolamento, non sono previsti supplementari né rigori: in caso di parità complessiva, passa la testa di serie, ovvero la squadra veneta allenata da Vecchi.

Per il Crotone la situazione è complicata ma non impossibile: i calabresi dovranno espugnare il “Menti” vincendo con almeno due reti di scarto per ribaltare il pronostico e conquistare un posto nella Final Four, dove li attenderebbe una tra Ternana o Giana Erminio.





📅 Data e orario di Vicenza – Crotone

🗓️ Data: Mercoledì 21 maggio 2025

🕗 Orario d’inizio: Ore 20.00

🏟️ Stadio: Romeo Menti, Vicenza

📺 Dove vedere Vicenza – Crotone in diretta TV

➡️ Il match Vicenza – Crotone sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport, visibile sul canale 58 del digitale terrestre.

➡️ Sarà inoltre disponibile anche su Sky Sport, precisamente al canale 252.

✅ Canali TV ufficiali:

Rai Sport → Canale 58 DTT (gratis)

Sky Sport → Canale 252 (abbonamento richiesto)

💻 Vicenza – Crotone in streaming: tutte le opzioni disponibili

Preferisci seguire la partita in streaming? Nessun problema! Ecco dove puoi vederla online:

📱 NOW – La piattaforma di Sky offre la visione in diretta dell’evento con un pass sport attivo.

📲 Sky Go – Per chi è già abbonato Sky, il match sarà visibile in streaming tramite l’app ufficiale su smartphone, tablet e PC.

⚽ Vicenza – Crotone live: una sfida da dentro o fuori

🔥 Tensione altissima in casa Vicenza, che dovrà gestire il vantaggio senza distrazioni, contro un Crotone pronto a dare tutto per compiere l’impresa.

🎯 In palio c’è un posto tra le migliori quattro che si giocheranno la promozione in Serie B 2025/26.

📝 Riepilogo Vicenza – Crotone: orario, diretta TV e streaming

🔔 Dettaglio 📌 Info 🏟️ Partita Vicenza – Crotone 📆 Data Mercoledì 21 maggio 2025 🕗 Orario Ore 20:00 📺 Diretta TV Rai Sport (canale 58), Sky Sport (canale 252) 💻 Streaming NOW, Sky Go