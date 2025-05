CorSport – “Palermo, idea Tognozzi ds con Osti dt”

Il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, potrebbe restare ma la sua mansione potrebbe diventare leggermente diversa. Per dare continuità, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ex Sampdoria rimarrebbe ma con il ruolo di direttore tecnico.

Un modo per sgravare maggiormente Gardini dai rapporti con la squadra. Come ds al posto di Osti torna l’idea di Matteo Tognozzi, già in passato apprezzato dal CFG per il post Rinaudo. Sarebbe un giovane, un profilo più in linea con le volontà del City “con particolare attenzione allo scouting, che ha funzionato davvero poco”, scrive Paolo Vannini.

“È reduce all’avventura in Spagna col Granada (Serie B iberica) dove per la prima volta e per un anno e mezzo ha agito da ds in prima persona. Tognozzi ha lasciato l’incarico a febbraio e sarebbe pronto a rilanciarsi a Palermo”, si legge.