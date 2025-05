Manchester City, Guardiola: “Ho detto al club che voglio una rosa più corta, altrimenti andrò via”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato nel post-partita di City – Bournemouth e, tra i tanti temi affrontati, si è soffermato in particolare sul futuro.

“Ho detto al club che non voglio una rosa molto numerosa. Non voglio lasciare cinque o sei giocatori in tribuna. Me ne andrei. Datemi una rosa più corta e resto. È impossibile per me andare dai miei giocatori in tribuna e dir loro che non possono giocare”, dichiara.

L’allenatore spagnolo poi aggiunge ancora: “Se ci saranno infortuni, abbiamo dei giocatori della nostra Academy. Non possiamo permetterci di perdere l’anima della squadra, di creare quel legame tra di noi che questa stagione si è un po’ perso”. Nel frattempo, il Manchester City ha battuto il Bournemouth per 3 – 1 e si prepara all’ultima sfida di campionato, in programma sul campo del Fulham.





Con questa vittoria, i Citizens sono saliti al terzo posto in classifica con 68 punti, a +2 su Newcastle, Chelsea e Aston Villa, tutte coinvolte nella bagarre per un posto in Champions League. Una volta concluso il campionato, il City sarà atteso negli Stati Uniti, dove il 18 giugno prenderà parte al Mondiale per Club.

