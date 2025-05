Pescara – Vis Pesaro in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Playoff Serie C

Mercoledì 21 maggio 2025 va in scena il ritorno dei quarti di finale dei Pplayoff di Serie C tra Pescara e Vis Pesaro, una sfida che promette spettacolo e che sarà trasmessa in diretta TV e in streaming. Allo stadio Adriatico si riparte dal roboante 4 -2 dell’andata in favore degli abruzzesi: una gara da non perdere. Scopri dove vedere Pescara – Vis Pesaro in TV, a che ora si gioca e come seguirla in live streaming.

⚽ Pescara – Vis Pesaro: la situazione dopo l’andata

Il Pescara, forte del successo per 4 – 2 al “Benelli”, parte con i favori del pronostico. La squadra di Silvio Baldini, tra le teste di serie di questa fase, può anche permettersi di perdere con due gol di scarto e comunque accedere alla Final Four.

La Vis Pesaro, invece, dovrà compiere un’autentica impresa: per passare il turno servirà una vittoria con almeno tre reti di scarto. Il regolamento parla chiaro: niente tempi supplementari, niente rigori. In caso di parità nel doppio confronto, passa la testa di serie.





Il match vale il pass per le semifinali, dove la vincente sfiderà Audace Cerignola o Atalanta U23.

📅 Data, orario e luogo del match

🗓️ Data: Mercoledì 21 maggio 2025

🕗 Orario d’inizio: Ore 20.00

🏟️ Stadio: Adriatico – Pescara

📺 Dove vedere Pescara – Vis Pesaro in diretta TV

➡️ La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport, al canale 254.

✅ Canale TV ufficiale:

Sky Sport 254 → Pay TV (richiesto abbonamento)

Non è prevista la trasmissione in chiaro. Per seguire l’incontro in tempo reale serve l’accesso a Sky Sport.

💻 Pescara – Vis Pesaro in streaming: le piattaforme disponibili

Se non puoi seguirla in TV, puoi guardare Pescara – Vis Pesaro in diretta streaming grazie alle app Sky:

NOW – La piattaforma streaming di Sky, accessibile con un pass sport attivo.

Sky Go – Disponibile per tutti gli abbonati Sky su dispositivi mobili, PC e smart TV.

✅ Entrambe le opzioni permettono di seguire la partita in alta definizione ovunque tu sia.

🔁 Regolamento Playoff Serie C: cosa serve per passare

🎯 Il Pescara passerà il turno se:

Vince

Pareggia

Perde con un solo o due gol di scarto

🚨 La Vis Pesaro sarà qualificata solo in caso di vittoria con almeno tre gol di scarto.

⚠️ In caso di parità nel doppio confronto non si giocheranno supplementari o rigori: passa la testa di serie, ovvero il Pescara.

📝 Riepilogo Pescara – Vis Pesaro: orario, diretta TV e streaming

🔔 Dettaglio 📌 Info 🏟️ Partita Pescara – Vis Pesaro 📆 Data Mercoledì 21 maggio 2025 🕗 Orario Ore 20.00 📺 Diretta TV Sky Sport (canale 254) 💻 Streaming NOW, Sky Go