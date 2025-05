Ternana – Giana Erminio in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Playoff Serie C

Sarà una sfida tutta da vivere quella tra Ternana e Giana Erminio, valida per il ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C 2025. Dopo il passo falso nella gara d’andata, i rossoverdi sono obbligati a vincere per conquistare l’accesso alla semifinale. Una partita ricca di tensione e colpi di scena, che potrà essere seguita in diretta TV e in streaming Scopri dove vedere Ternana – Giana Erminio, a che ora si gioca e su quali piattaforme sarà trasmessa in tempo reale.

⚔️ Ternana – Giana Erminio: la situazione prima del ritorno

All’andata, la Ternana ha gestito bene il primo tempo, ma è crollata nella ripresa dopo la rete di Tirelli. Ora la formazione di Fabio Liverani non ha alternative: serve solo una vittoria nei 90 minuti per ribaltare la situazione e staccare il pass per la Final Four.

Con diverse assenze a centrocampo, il tecnico potrebbe optare per un modulo a quattro in mediana o tornare al classico schema con due centrocampisti centrali. Servirà una gara offensiva, intelligente e determinata per evitare l’eliminazione.





Dall’altra parte, la Giana Erminio arriva a questo ritorno con due risultati su tre a disposizione: vittoria o pareggio significherebbero semifinale. La squadra lombarda allenata da Chiappella dovrebbe mantenere un assetto solido, puntando sul contropiede, una delle armi più efficaci del suo gioco.

📅 Quando si gioca Ternana – Giana Erminio

🗓️ Data: Mercoledì 21 maggio 2025

🕗 Orario d’inizio: Ore 20.00

🏟️ Stadio: Libero Liberati – Terni

📺 Dove vedere Ternana – Giana Erminio in diretta TV

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Calcio, al canale 255. Non è prevista trasmissione in chiaro, quindi sarà necessario essere abbonati alla piattaforma Sky.

✅ Canale TV ufficiale:

Sky Sport Calcio → Canale 255 (solo per abbonati Sky)

💻 Ternana – Giana Erminio in streaming: tutte le opzioni

Per chi desidera seguire la sfida in mobilità, la diretta sarà disponibile anche in streaming online:

📲 Sky Go – L’app per gli abbonati Sky, disponibile su smartphone, tablet e computer.

💻 NOW – La piattaforma ufficiale in streaming di Sky, accessibile con un pass sportivo attivo.

Entrambe le soluzioni garantiscono qualità HD e accesso da qualsiasi dispositivo.

🧮 Regolamento Playoff Serie C: cosa serve per qualificarsi

🎯 Ternana si qualifica se:

Vince con qualsiasi punteggio (anche 1 – 0)

🚨 Giana Erminio si qualifica se:

Vince

Pareggia

⚠️ In caso di parità complessiva non sono previsti tempi supplementari né rigori: passerà la testa di serie, che in questo caso è la squadra meglio posizionata nel tabellone (verifica in corso da regolamento ufficiale).

📝 Riepilogo Ternana – Giana Erminio: orario, diretta TV e streaming

