Tottenham – Manchester United, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Finale Europa League

Il grande giorno è arrivato: Tottenham e Manchester United si sfidano per il titolo nella finale di Europa League 2024/2025. Due colossi del calcio inglese a confronto per un trofeo prestigioso, in una gara che sarà trasmessa in diretta TV, anche in chiaro, e in streaming online. Il match si gioca mercoledì 21 maggio a Bilbao, in uno stadio completamente esaurito. Scopri in questa guida dove vedere la finale di Europa League, su quale canale, a che ora e su quali piattaforme in streaming.

🏆 Europa League 2025: Tottenham e Manchester United per la gloria europea

Quella di quest’anno è la quarta finale tra squadre della stessa nazione nella storia dell’Europa League e la sesta finale europea tutta inglese. Un dato che conferma ancora una volta la supremazia della Premier League in Europa.

Per il Tottenham, si tratta della terza finale europea nella sua storia recente, dopo la Coppa UEFA vinta nel 1972 e 1984 e la Champions League persa nel 2019 contro il Liverpool. Gli Spurs puntano a rompere un digiuno lungo oltre 17 anni, l’ultimo trofeo è infatti la Coppa di Lega del 2008.





Il Manchester United, invece, vanta nove finali nelle principali competizioni europee. Dopo il trionfo contro l’Ajax nel 2017, i Red Devils vogliono riscattare le sconfitte contro Barcellona e Villarreal, e chiudere una stagione da imbattuti in Europa.

⚽ Tottenham – Manchester United: precedenti e statistiche

📊 L’unico precedente europeo tra i due club risale alla Coppa delle Coppe 1963-64 , con lo United vincente (4 – 3 complessivo).

🔥 In questa stagione, il Tottenham ha già battuto lo United tre volte : due in Premier League e una in Coppa di Lega.

❗Il Man United è imbattuto in Europa League : 9 vittorie e 5 pareggi.

🏆 Gli Spurs possono diventare la seconda squadra inglese (dopo il Liverpool) a vincere la competizione tre volte.

🗓️ Finale Europa League 2025: data, orario e stadio

🏟️ Partita: Tottenham – Manchester United

📍 Stadio: San Mamés, Bilbao (Spagna)

🗓️ Data: Martedì 20 maggio 2025

🕗 Orario calcio d’inizio: Ore 21.00 italiane

📺 Dove vedere Tottenham – Manchester United in TV

La finale sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in chiaro su TV8. Un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati.

✅ Canali TV ufficiali:

Sky Sport Uno → Canale 201 (abbonamento richiesto)

TV8 → Canale 8 del digitale terrestre (in chiaro)

📌 La diretta in chiaro su TV8 include anche prepartita, interviste e studio post-gara.

💻 Tottenham – Manchester United in streaming: dove guardarla online

Per chi desidera seguire la partita in mobilità, sono disponibili le migliori piattaforme streaming:

NOW – Servizio on demand di Sky, con accesso al pacchetto Sport (▶️ clicca qui per abbonarti a NOW )

Sky Go – Incluso per tutti gli abbonati Sky, disponibile su smartphone, tablet e PC.

🎥 La qualità HD e la possibilità di rivedere i momenti salienti rendono lo streaming la scelta ideale per chi è fuori casa.

📝 Riepilogo finale Europa League: Tottenham – Manchester United

📌 Dettaglio 🏷️ Info 🏟️ Partita Tottenham – Manchester United 🏆 Competizione Finale Europa League 2024/2025 🗓️ Data Martedì 20 maggio 2025 🕘 Orario Ore 21.00 📺 Diretta TV Sky Sport Uno, TV8 💻 Streaming NOW, Sky Go