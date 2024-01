Vivarini: “Abbiamo dominato il Palermo. Il pareggio ci sta tutto”

Parla Vincenzo Virarini. Il tecnico del Catanzaro ha commentato in conferenza stampa il pareggio ottenuto nel match contro il Palermo, esaltando la prestazione dei suoi.

“È stata una bella partita giocata bene sia da parte loro che da parte nostra – afferma Vivarini -. Abbiamo avuto la capacità di dominare una squadra come il Palermo sotto l’aspetto del gioco. Nel primo tempo non abbiamo rischiato niente a parte un’imbucata, la squadra ha imposto il suo gioco essendo umile e applicata . Un peccato il primo quarto d’ora del secondo tempo, ci eravamo raccomandati di ripartire forte”.

“Noi abbiamo avuto più occasioni davanti la porta, loro però hanno avuto anche le loro chances. Direi che il pareggio ci sta tutto – continua Vivarini -. Il Palermo ha delle qualità nelle fasce molto alta, la squadra è stata molto attenta e diligente, abbiamo sempre raddoppiato tranne che in occasione del gol loro. Purtroppo contro queste squadre non si può concedere niente”.

Il Catanzaro non riesce a raggiungere risultati come a inizio campionato: “Noi non siamo quelli di prima? Anche il Palermo è cambiato, l’abbiamo affrontato circa un mese fa e adesso è migliorato molto”.

