Corini: “Peccato per il pari, ma abbiamo continuità. Con Ranocchia e Diakité alzato il livello”

Il Palermo ottiene un punto dopo un match equilibrato giocato a Catanzaro. Eugenio Corini, intervenuto nel post partita, parla di rammarico. “Nel secondo tempo avevamo le opportunità e la percezione di potercela fare, peccato”.

“Abbiamo preso gol su una respinta, ma lo spirito della squadra c’è – dice Corini -. Ottima gara: la continuità di prestazione c’è“. Poi la spiegazione sui cambi effettuati. “Il Catanzaro è una squadra che palleggia e non puoi farti trasportare dall’entusiasmo. Per me chi è entrato ha fatto molto bene, la seconda punta non ce l’avevo”.

Il tecnico si esprime sul neo acquisto Ranocchia. “Con la società volevamo trovare giocatori che alzassero il livello e secondo me con lui e Diakité ci siamo riusciti. E’ un ragazzo solido ed equilibrato, vuole fare bene”.

“Siamo andati a un millimetro dal gol del vantaggio e di conseguenza continuiamo a lavorare su questa strada. Col Bari affronteremo un’altra squadra di livello con voglia di vincere. Tanti gol di testa? Cerchiamo di indirizzare i cross e abbiamo le attitudini giuste nei calciatori”.

