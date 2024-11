West Ham – Arsenal in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale / Premier League

Il West Ham ospita l’Arsenal per la 13a giornata di Premier League. Calcio d’inizio alle ore 18.30 (orario italiano) di oggi, sabato 30 novembre. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

WEST HAM – ARSENAL: INFO TV E STREAMING, DOVE VEDERE LA PARTITA, CANALE, NIENTE DIRETTA GRATIS

Il match sarà visibile in diretta in Italia su Sky Sport (titolare dei diritti tv nel nostro Paese): la partita andrà in onda su Sky Sport Calcio (canale 202). Live streaming su Sky Go e la piattaforma NOW.