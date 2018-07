Via vai in quel di Sappada: dopo l’addio di Gnahorè e l’arrivo di Haas, sono tornati nella sede del ritiro il patron rosanero, Maurizio Zamparini e il direttore dell’area tecnica, Rino Foschi. Per la prima volta in Friuli è presente anche il presidente del Palermo, Giovanni Giammarva.

PALERMO, SETOLA VICINO AL FANO. IN ARRIVO DUE GIOVANI

La società al gran completo è dunque presente nel ritiro che ospiterà i rosanero fino al 28 luglio. Sarà l’occasione per altri summit di mercato con il tecnico, Bruno Tedino, e per far sentire la propria vicinanza alla squadra in un momento molto importante per iniziare al meglio la nuova stagione.

LEGGI ANCHE:

ZAMPARINI: “IN PALAZZO NON CONTO UN CAVOLO”

GIAMMARVA: “SEMPRE AVUTO FIDUCIA NELLA GIUSTIZIA PALERMITANA”

LA CONFERENZA STAMPA DI INGEGNERI