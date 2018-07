Il Palermo continua a muoversi sul mercato. Dopo la cessione di Gnahorè, che ha lasciato il ritiro di Sappada ed è diretto in Francia direzione Amiens e il contemporaneo arrivo in Friuli di Haas, le operazioni di mercato non si fermano. Un’altra cessione è vicina: quella di Carmine Setola in prestito al Fano.

Il terzino sinistro classe 1999, che è rientrato dal prestito al Cesena, verrà nuovamente girato in prestito per permettergli di maturare ulteriore esperienza. In entrata, invece, sono in arrivo due giovani ex Akragas: secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, è fatta per gli arrivi di Calogero Minacori e Silvio Petrucci, entrambi classe 2000. I due verranno sicuramente integrati alla Primavera.

Ma non finisce qui: i rosanero sono in pressing per l’attaccante Mohammed Amil Gassama, attaccante classe 1999 del Gragnano sul quale vige anche l’interesse del Parma. Il giocatore guineano ha realizzato, in serie D, 11 gol in 30 presenze attirando l’attenzione di numerosi club.

