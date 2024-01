Zirkzee deve salutare, la cessione è inevitabile | Giocherà la Champions con la Big italiana

Dopo lo straordinario contributo al Bologna, il campioncino di Thiago Motta è ai saluti. Il sogno Europa si complica con la sua cessione.

Tra i grandi talenti emergenti del campionato di Serie A è giusto parlare del centravanti del Bologna Joshua Zirkzee. Quest’ultimo, ha messo a tacere tutte le critiche che ad inizio campionato erano state mosse nei confronti della squadra di Thiago Motta.

I rossoblù, infatti, nella passata stagione potevano contare su Arnautović nel reparto offensivo. Quando la società emiliana ha deciso di non acquistare un centravanti di spicco per sostituirlo, erano in molti a dubitare che il forte attaccante olandese potesse essere un suo degno sostituto.

Le ultime prestazioni, i goal e gli assist messi a segno in questa prima parte di stagione stanno mettendo in risalto il suo prezioso talento. E’ un calciatore che riesce a trainare la squadra che al momento gode di un’ottima posizione in classifica essendo in piena zona Europa.

Come se non bastasse, i ragazzi di Thiago Motta sono riusciti anche nell’impresa di battere l’Inter in Coppa Italia e quindi avanzare a più non posso in questa importante competizione. Il Bologna, che non partecipa a competizioni europee da circa vent’anni, potrebbe grazie al suo talento e a quello dei suoi compagni di squadra, ritagliarsi un posto in Europa League o, addirittura, in Champions.

Il Milan sulle sue tracce?

La squadra, disegnata alla perfezione con giocatori come Zirkzee che si rivelano essere davvero fondamentali, sta dimostrando che quando c’è una forte coesione di gruppo, talento ed un allenatore con le idee chiare, tutto è possibile. Sono molte le squadre che negli ultimi tempi avrebbero attenzionato questo forte centravanti olandese che non è più un oggetto misterioso.

Al momento, le sue giocate e la sua vena realizzativa molto importante, lo hanno elevato tra i tre centravanti più sorprendenti del nostro campionato. Nelle scorse settimane, secondo alcune indiscrezioni trapelate sul web, sembrava che addirittura il Milan del presidente Gerry Cardinale potesse essere interessato al talento del Bologna per individuare un vice Giroud.

Calafiori attenzionato dal Napoli

In molti, però, sono convinti che la società rossonera possa in futuro imbastire una trattativa per il centravanti al fine di fornirgli le chiavi del reparto offensivo. Su di lui ci sarebbero anche alcune società di Premier League che avrebbero segnato sul taccuino il suo nome che, però, a gennaio resterà quasi sicuramente a disposizione dell’allenatore Thiago Motta.

Secondo tuttomercatoweb.com, però, ci sarebbe un altro calciatore che in futuro potrà lasciare la società emiliana per disputare competizioni europee importanti pur restando in Serie A. Stiamo parlando della rivelazione della retroguardia bolognese ovvero il difensore Calafiori che sarebbe entrato nel mirino del Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis. Con i problemi nella zona difensiva, la dirigenza partenopea potrebbe anche opzionarlo sin da subito.