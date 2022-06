MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Nel weekend fra venerdì 1 luglio e domenica 3 luglio ci sarà a Palermo l’SM Expo40, un’esposizione statica di auto moderne e d’epoca firmata da Sicilia Motori in occasione dell’anniversario dei propri 40 anni. In Viale Regina Elena a Mondello, saranno in mostra 16 modelli di dieci diverse marche, dei quali il pubblico potrà scoprire curiosità, caratteristiche e altro.

Un’esposizione che proporrà anche delle attività, come un contest fotografico (per partecipare basta registrarsi sul sito della manifestazione), che sarà visibile 24 ore su 24, oltre che in streaming sui social. Per accedervi, non sarà previsto alcun biglietto d’ingresso.