Il neopromosso Bari sogna Ernesto Torregrossa per l’attacco. La società biancorossa, che è alla ricerca di un centravanti per il ritorno in Serie B, potrebbe presentare un’offerta alla Samp, dove la punta fatica a trovare spazio.

Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, però, ci vorrebbe uno sforzo economico importante per portare a Bari l’attaccante nato in Sicilia.

Torregrossa sarebbe un colpaccio per la Serie B: negli ultimi sei mesi giocati al Pisa in prestito, ha realizzato 8 gol in 21 partite.