Addio Inter, questa volta è per sempre: “Rescissione consensuale” | Liberato un posto in attacco

Da Milano arriva una clamorosa notizia: è ufficiale la rescissione consensuale del contratto e la fine del rapporto. L’Inter sta lottando in campionato e proprio quando si entra nella fase clou perde uno dei suoi pezzi di maggiore esperienza.

Il mercato in uscita

Dopo la prima parte di stagione, dunque, gennaio rappresenta un’ottima opportunità per sistemare la rotta. Sono tante le squadre che ogni giorno sono protagoniste di indiscrezioni più o meno veritiere su possibili trasferimenti potenziali.

Oltre ai trasferimenti in ingresso, però, c’è anche il mercato delle uscite da sistemare. Così, l’Inter ha trovato un accordo per la conclusione del contratto con una delle calciatrici più esperte del suo organico.

L’esperienza all’Inter è ufficialmente terminata

Ajara Njoya è arrivata nell’Inter Women nel 2022 dall’Atletico Madrid. Da allora ha collezionato 46 presenze e 13 gol in nerazzurro. Durante questa stagione, però, è stata impiegata poco in campo, trovando spazio solo in 5 partite, con un gol all’attivo.

La 31enne è arrivata dunque alla decisione finale in comune accordo insieme alla società nerazzurra. Il contratto della calciatrice è stato rescisso consensualmente da ambo le parti. Sia il club che la Njoya hanno condiviso sui social messaggi di ringraziamento e saluti per l’esperienza appena conclusa: vedremo cosa riserverà il futuro della camerunense.