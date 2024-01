È nato per giocare al Milan | Cardinale sbaraglia la concorrenza: un sogno che si realizza

Il presidente dei rossoneri è scatenato. Ha preparato il colpo del secolo dalla prossima estate: tifosi al settimo cielo.

Il presidente Gerry Cardinale, negli ultimi mesi ha donato diversi colpi di mercato ai tifosi del Milan con nomi altisonanti e dal grandissimo spessore che stanno regalando gioie al tecnico Stefano Pioli.

Proprio quest’ultimo, però, ha confermato che è difficile che i rossoneri possano rientrare in corsa per lo Scudetto in quanto al momento solo la Juventus e l’Inter sembrerebbero essere le uniche due in grado di poter raggiungere l’obiettivo.

Il motivo dietro questo dover alzare la bandiera bianca è dovuto soprattutto ad una prima parte di stagione in cui Pioli ha dovuto fare i conti con tanti infortuni ed un’infermeria che stentava a svuotarsi.

Per tale ragione, sono state veramente tante le partite disputate in campionato e in Champions League in cui ha dovuto adattare la sua squadra spesso convocando anche giovani dalla Primavera di Ignazio Abate.

Gli obiettivi del Milan

Ora, l’allenatore, vuole portare a termine gli obiettivi prefissati: conquistare un posto in Champions League e spodestare la concorrenza attuale in Europa League. Infatti, i rossoneri, sono stati estromessi dagli ottavi di Champions in quanto non hanno superato la fase a gironi. I tifosi, in seguito a questa delusione tangibile, si augurano che i giocatori possano dimostrare la grande voglia di successo e rivincita conquistando l’ambito titolo europeo.

Il presidente, però, si è mostrato più di una volta lungimirante e soprattutto attento anche alla squadra del futuro. In dirigenza, infatti, da poche settimane, è giunto Zlatan Ibrahimović che nel Milan ha lasciato un segno indelebile ogni volta che ha indossato la casacca rossonera. Il volto della squadra lombarda, però, è destinato a cambiare anche in futuro dove si punterà molto sui giovani di grandissimo talento e spessore.

Zirkzee, nel futuro c’è il Milan

Pertanto, se ci sono dubbi circa un’eventuale permanenza di Stefano Pioli sulla panchina rossonera così come trapelato sul web nelle scorse settimane, nel mirino ci sarebbero già dei giocatori rivelazione del nostro campionato. Soprattutto il reparto offensivo, guidato da con Olivier Giroud affiancato dal portoghese Rafael Leão, necessita di qualche rinforzo di altissimo livello in modo da regalare gioie, fantasie e goal senza grossi ostacoli.

Pertanto, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, sembrerebbe che i rossoneri abbiano puntato l’attaccante olandese del Bologna Joshua Zirkzee. Quest’ultimo, nella squadra di Thiago Motta sta dimostrando ormai da due anni, di essere non solo un ottimo elemento in fase realizzativa ma anche un carattere carismatico nonostante la giovane età.