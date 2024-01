Adesso basta, hai fallito tutte le occasioni | Clamorosa svolta per Allegri: ha ribaltato tutto

Il tecnico dei bianconeri non ha più dubbi. Il suo top player messo alla porta scatenando l’ira della tifoseria.

Tra i tecnici che più stanno sorprendendo in questa prima parte di campionato è giusto parlare di Massimiliano Allegri. Quest’ultimo, alla guida della Juventus da diverso tempo, sta dimostrando di essere la persona giusta nel momento più ideale.

La squadra, sebbene non sia impegnata in competizioni europee, sembrava essere tra le sfavorite nel ritrovarsi in questa attuale situazione di classifica. I bianconeri, infatti, sono al secondo posto alle spalle dell’Inter di Simone Inzaghi.

La vena realizzativa ritrovata di Dusan Vlahović, un centrocampo ridisegnato alla perfezione con Rabiot e Locatelli, stanno dando le garanzie giuste al tecnico livornese al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

La tifoseria, quest’anno, osanna a più non posso tutti i tesserati anche quelli che inizialmente sembravano essere oggetti misteriosi come il difensore, ex Frosinone, Federico Gatti. Quest’ultimo, in maniera sorprendente, sta dando prova di grande impegno e dedizione.

Lo Scudetto è possibile

La squadra piemontese, ora più che mai, si sta muovendo con decisione sul mercato invernale per evitare di ritrovarsi dinanzi a delle situazioni spiacevoli nel corso dei prossimi mesi. Le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli hanno sicuramente all’armato e non poco il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Quest’ultimo sa bene di dover mettersi subito all’opera per dare alla squadra un gruppo di rinforzi tali da consentire ad Allegri la cavalcata verso lo Scudetto. Sebbene Inzaghi con i nerazzurri sia l’indiziato numero uno per trionfare in questa stagione calcistica, la Juventus può ancora dire la sua soprattutto per la grande fame di successo che si respira in quel di Torino.

Moise Kean via da Torino?

Per dei giocatori che possono essere in arrivo, ce n’è uno in particolare che sembrerebbe non rientrare nelle gerarchie e preferenze del tecnico toscano. Stiamo parlando di Moise Kean che secondo quanto riportato da tuttojuve.com potrebbe ben presto lasciare Torino anche se, il suo ingaggio, avrebbe fatto tentennare anche alcune squadre che avevano messo gli occhi su di lui.

Nelle scorse ore si è parlato di un possibile interesse del Bologna di Thiago Motta che, a quanto pare, si tirerebbe fuori dalla trattativa per il discorso economico affrontato poc’anzi. Se non vi è un sostituto all’altezza, però, è difficile pensare che il centravanti della Nazionale italiana possa partire a gennaio.