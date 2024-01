Lotito si supera, contratto monstre presentato al calciatore | Ore decisive per il colpo da novanta

Il presidente della Lazio è al lavoro per concludere un’importante operazione di mercato. L’offerta è piuttosto ingente, adesso la palla passa al giocatore

Il mercato della Lazio al momento è fermo. La società sta facendo le sue valutazioni sia a breve che a lungo termine visto che in rosa ci sono diversi calciatori che devono ancora definire la loro posizione contrattuale. Inoltre bisogna badare anche all’anagrafica visto che i biancocelesti sono tra i più “vecchi” dell’intero campionato.

Al momento comunque con il rientro lampo di Luis Alberto e la mancata partenza di Kamada per la Coppa d’Asia non c’è più quell’urgenza di intervenire a centrocampo. Solo un’eventuale partenza di Basic potrebbe cambiare lo scenario. Per il resto non sembrano esserci partenze in vista nonostante le sirene arabe per qualche big.

In difesa sono tornati tutti a disposizione mentre in attacco la situazione non è delle migliori. Tra numeri realizzativi piuttosto bassi (appena 23 gol messi a segno in campionato), gli infortuni di Immobile e il calo di rendimento in termini di gol da parte degli esterni, qualche valutazione andrebbe fatta.

A prescindere da ciò il presidente Lotito e il direttore sportivo Fabiani sono al lavoro per concludere un’operazione piuttosto importante. Per il tecnico Maurizio Sarri è fondamentale. D’altronde nonostante qualche momento di incomprensione il patron e l’allenatore in questi anni hanno lavorato in piena sintonia.

Calciomercato Lazio: la proposta per il rinnovo di Felipe Anderson

Si tratta del rinnovo di Felipe Anderson che è rimasto in standby per diversi mesi. Adesso però entra nella fase calda. Il calciatore da febbraio sarà libero di accordarsi con altre squadre in vista della prossima stagione. Al contempo però come ribadito dalla società, la proposta di prolungamento è lì a disposizione del calciatore.

La Lazio ha offerto 3,5 milioni di euro fino al 2027 con opzione per il 2028, ma allo stato attuale la conclusione non sembra vicina. Qualche settimana fa si era parlato di un possibile rilancio del brasiliano a 4 milioni di euro e di un possibile interessamento della Juventus, che potrebbe soddisfare le richieste del numero 7 laziale. Insomma, saranno settimane calde e decisive sotto questo punto di vista.

I numeri di Felipe Anderson dal suo ritorno alla Lazio

Nel frattempo però Felipe deve ritrovarsi in campo. Dopo aver fatto benissimo nella passata stagione, quest’anno non sta dando il medesimo apporto. Ciò però non ha scalfito la fiducia che Sarri nutre in lui visto che da quando siede sulla panchina capitolina (e contestualmente Anderson è rientrato alla Lazio) lo ha fatto sempre giocare.

Non ha mai saltato una partita tra campionato e coppe ma se lo scorso anno in 50 apparizioni ha totalizzato 12 gol quest’anno è fermo a quota 1. Anche per questo l’ex allenatore di Napoli e Juventus si augura che la questione rinnovo venga archiviata il prima possibile, in modo tale che FA7 possa nuovamente concentrarsi solo sulle questioni di campo.