Aereo prenotato: se lo vanno a prendere in Belgio | Un altro gioiello alla corte di Thiago Motta

Il sogno Europa per i felsinei non è più così lontano. La dirigenza piazza un grande colpo e il tecnico esulta.

In Serie A, sono davvero tanti gli allenatori che vedono nel Bologna di Thiago Motta la vera sorpresa di questo campionato. La squadra rossoblù, infatti, oltre a trovarsi in una posizione importante di classifica, piazzandosi in piena zona Europa, ha in rosa dei calciatori di grandissimo livello.

Tra i pali, Skorupski, ormai non più un ragazzino, sta dimostrando di avere ancora quella reattività e quel modo di districarsi davvero unica ed invidiabile. I primi veri talenti che stanno venendo fuori sempre di più, in queste ultime giornate di campionato, sono presenti in difesa con la coppia formata da Beukema e Calafiori.

I due forti giocatori, infatti, sembrerebbero essere entrati nel mirino non solo di molte squadre di Serie A ma anche di Liga spagnola e Premier League. Sarebbe il caso di evidenziare che il loro talento sta venendo fuori in ogni dove ma è anche lecito dire che è grazie alle intuizioni tattiche di Thiago Motta.

I centrali, come gli altri giocatori presenti in squadra, stanno rendendo al massimo delle proprie possibilità mettendosi in risalto in più occasioni. A centrocampo, un nome fra tutti che continua a dominare su più fronti è quello di Lewis Ferguson.

L’esplosione di Zirkzee

Quest’ultimo, infatti, più volte avrebbe risolto le partite del Bologna non solo con goal importanti ma anche con assist provvidenziali. Ormai è il vero faro della linea mediana dei rossoblù che, non ha mai nascosto di avere il vizio del goal.

La vera sorpresa che ormai è presente sui taccuini di mezza Europa è quella dell’attaccante olandese Joshua Zirkzee. Quest’ultimo, infatti, ormai è esploso letteralmente. Quando nella scorsa sessione di calciomercato è stato ceduto l’attaccante austriaco Marco Arnautović, i tifosi felsinei speravano che il Bologna potesse acquistare un altro attaccante di degno livello.

Meijer pronto per il Bologna

Le intuizioni di Motta, però, sono state fondamentali. Il suo giovane attaccante, infatti, sta dimostrando di avere un’ottima vena realizzativa, fantasia da vendere e grandi margini di crescita. Infatti, nelle scorse settimane si parlava di un eventuale interesse di squadre come il Milan che potrebbero essere interessate al suo cartellino non prima del prossimo calciomercato estivo. I felsinei, però, non possono certamente farsi sfuggire l’occasione della vita.

Approfittando della situazione delicata che si respira a Napoli e con le due squadre romane non propriamente in grande forma, con alcuni e pochi accorgimenti tattici potrebbero seriamente prendere in considerazione una qualificazione in Europa League o addirittura la Champions. Per far sì che ciò possa essere possibile, la dirigenza deve muoversi sul mercato e fare in modo che l’allenatore possa rinforzare qualche zona del campo che ad oggi si può reputare più debole. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, i rossoblù potrebbero essere interessati al terzino sinistro del Club Brugge, Björn Meijer.