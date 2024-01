Palermo – Ranocchia, la Juventus aspetta la firma per far arrivare Djalò

Filippo Ranocchia al Palermo, manca solamente la firma: il calciatore della Juventus che ha giocato la prima parte di stagione in prestito all’Empoli arriva in rosanero a titolo definitivo per una cifra compresa tra i tre e i quattro milioni di euro.

Con lo svolgimento delle visite mediche manca solamente la firma, che arriverà con tutta probabilità nella giornata di mercoledì 17 gennaio. Un’affare che sa di svolta non solo per il mercato del Palermo, ma anche per quello della Juventus, che aspetta l’ufficialità dell’affare per sbloccare l’arrivo di Tiago Djalo.

I bianconeri hanno in pungo il terzino del Lille da ormai alcuni giorni, ma per formalizzare l’acquisto aspettano prima la cessione di Ranocchia.