Allegri, tutto sta per cambiare | Chiesa saluta i compagni: trovato il sostituto

Ora più che mai il tecnico toscano può sorridere. Ha finalmente in pugno il top player che desiderava da tempo.

Una delle squadre rivelazione di questo campionato di Serie A è sicuramente la Juventus di Massimiliano Allegri. Nonostante il suo blasone, la sua storia e la sua importanza nel mondo, considerarla rivelazione potrebbe essere limitativo ma ciò si può condurre semplicemente al fatto che i bianconeri vengano da alcune annate in ombra.

Basti pensare che i diversi problemi che hanno portato la società a subire un importante penalizzazione e ad essere estromessa dalle competizioni europee per questo campionato, hanno fatto sì che si fortificasse sempre di più offrendo in campo solo il meglio.

Il fautore principale della rinascita è sicuramente Massimiliano Allegri che sta dimostrando ormai da anni, di essere un ottimo allenatore in grado di amalgamare al meglio i giocatori che ha in rosa. Le squalifiche di Pogba e Fagioli giunte all’inizio di questo campionato, potevano indurre la società ad acquisire qualche talento a parametro zero per rinvigorire la linea mediana del campo.

Il tecnico toscano, però, ha dimostrato di essere abile anche in questo. Ha saputo valorizzare e continua a dimostrarlo che i suoi tesserati sono tutti all’altezza di indossare la maglia della Vecchia Signora. Giocatori come Miretti, Locatelli, Rabiot ma anche lo stesso Nicolussi Caviglia, sono dei calciatori che lottano su ogni pallone al fine di dare il massimo con i colori bianconeri.

Le strategie di mercato

Attualmente la Juventus si trova al secondo posto in classifica non per caso. La fame di vittoria, la voglia di rivincita e la grande determinazione sembrano essere gli unici obiettivi che i calciatori si sono posti in questa stagione. La grande sinergia di Allegri non solo con i suoi calciatori ma anche con la dirigenza e il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, si sta rivelando un’ottima arma non solo per il presente ma anche per il futuro.

Il tecnico toscano, infatti, può contare sul fatto che il suo football director stia monitorando bene eventuali colpi in entrata da dover fare nell’immediato e nei prossimi mesi e colpi in uscita da analizzare meticolosamente. Sebbene infatti si parlasse nelle ultime settimane di eventuali trasferimenti di Iling Junior e Moise Kean, ciò è da analizzare con grande attenzione.

Yildiz è il futuro

Siamo quasi alla fine della sessione invernale di calciomercato e, semmai la Juventus dovesse privarsi di questi due giocatori, dovrebbe avere delle alternative all’altezza per evitare di arrivare alla fine del campionato con diverse emergenze. Pertanto, c’è da immaginare che questi due tesserati possano continuare la loro avventura a Torino fino a giugno.

Ora però, sembra proprio che il vero top player Allegri lo abbia già in rosa e lo sta esaltando al meglio dandogli spazio e continuità. Non parliamo del bomber Dušan Vlahović ma del giocatore turco Yildiz. Quest’ultimo, infatti, sembra essere il futuro bianconero e pertanto, se dovesse continuare a giocare così, non è da escludere che nel prossimo mese di giugno Federico Chiesa possa iniziare a valutare seriamente proposte di mercato che potrebbero giungere non solo dall’Italia ma anche dalla Premier League.