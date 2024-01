Inter, la vittoria ti costa cara | Tegola per Inzaghi e Allegri se la ride

L’Inter dopo il trionfo in Supercoppa Italiana dovrà fare i conti con un’importante perdita in vista della ripresa del campionato

L’entusiasmo in casa Inter è alle stelle. Il primo obiettivo stagionale è stato centrato grazie alla vittoria della Supercoppa Italiana. Adesso per i nerazzurri c’è da consolidare il primo posto in campionato e centrare il tanto sospirato ventesimo scudetto della storia nerazzurra. Non sarà semplice, visto che la Juventus non molla di un centimetro.

I bianconeri hanno dalla loro il vantaggio di poter giocare solo in campionato. Certo in primavera avranno anche la doppia semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, ma con la rosa a disposizione Allegri non avrà a problemi a gestire un impegno così breve. L’Inter dal canto suo è già fuori dalla coppa nazionale, ma vuole fare strada in Champions League.

Il sorteggio degli ottavi di finale è stato tutto sommato benevolo. L’Atletico Madrid per quanto sia un avversario arduo è alla portata e quindi la prospettiva di poter andare avanti è concreta. Nel caso le energie da spendere saranno parecchie, ma quest’anno non si può più sbagliare: non vincere il campionato sancirebbe un vero e proprio fallimento tecnico.

Per questo il tempo dei festeggiamenti è praticamente già finito. Domenica 28 gennaio alle ore 20:45 è in programma l’insidiosa trasferta di Firenze. Mister Inzaghi oltre che con la rovente atmosfera dello stadio Artemio Franchi dovrà fare i conti anche con un’indisponibilità piuttosto pesante.

Inter: Inzaghi non potrà contare su di lui contro la Fiorentina

Si tratta di Nicolò Barella che ha rimediato un pesante cartellino giallo contro il Napoli in Supercoppa. Il centrocampista era diffidato e come da regolamento la squalifica va scontata in campionato. Non è per niente una buona notizia per la compagine meneghina, che però lo riavrà a disposizione per il match clou che potrebbe valere un’intera stagione contro la Juventus a San Siro.

Contro la squadra di Italiano con tutta probabilità Inzaghi punterà su Frattesi autore in questa fase di due gol molto pesanti. Il primo nella polemica partita contro il Verona e il secondo nella semifinale di Supercoppa contro la Lazio. Sta a lui il compito di non far rimpiangere il centrocampista di origini sarde.

L’importanza di Barella per la formazione nerazzurra

A prescindere dalle alternative a disposizione è innegabile che per mister Inzaghi privarsi di Barella non sia affatto semplice. Di fatto il numero 23 non ha saltato nemmeno una partita tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League. In 29 presenze stagionali ha siglato 2 reti e ha confezionato 4 assist.

Numeri a parte, Barella è fondamentale per il suo senso della posizione e per la sua immensa qualità grazie alla quale riesce a dare un equilibrio perfetto al centrocampo a cinque di Inzaghi. Anche per questo Firenze sarà un bel banco di prova. Qui si vedrà come l’Inter sarà in grado di gestire la sua assenza.