Altro giro, altra squadra della capitale da affrontare per il Frosinone. Dopo la Roma, allo stadio “Benito Stirpe” i ciociari ospitano questa volta la Lazio di Simone Inzaghi, che prosegue la preparazione in vista di serie A e Champions. Ma dove vedere la partita in diretta tv e in streaming?

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18.00 di sabato 12 settembre e la sfida sarà trasmessa in diretta tv da Lazio Style Channel, il canale tematico ufficiale del club biancoceleste. Il canale è opzionale, disponibile a pagamento su Sky al numero 233 della piattaforma.

