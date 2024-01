Ancelotti, esonero imminente per il suo ‘erede’ | Finisce malissimo: lo cacciano via

Il tecnico lombardo è da sempre una musa ispiratrice per tanti colleghi. Il suo pupillo rischia la panchina dopo i risultati negativi.

Tra i tecnici più apprezzati al mondo e più titolati in assoluto è giusto parlare di Carlo Ancelotti che, in Italia ha allenato diverse squadre come il Milan e il Napoli con grandissimi successi e trofei al seguito.

Il tecnico, oltre ad essere stato un grandissimo calciatore, ha dimostrato di continuo a palesare al mondo intero di essere tra i tre allenatori più bravi e caparbi in assoluto. Attualmente, allena il Real Madrid e si culla i suoi grandi campioni come Bellingham.

Ormai è un punto di riferimento e lo è sempre stato non solo per i calciatori che ha allenato in passato e che ora se lo ritrovano in squadra ma anche di tanti colleghi. Molti infatti, sono i giovani allenatori anche di categorie inferiori, che prendono spunto anche dal suo modo di allenare, dal suo self-control e della capacità di essere grintosi, determinati anche dinanzi a un gruppo formato da tanti campioni.

Carlo Ancelotti, nel suo curriculum vanta tantissime esperienze importanti anche se non ha mai avuto l’onore e il piacere di poter allenare una Nazionale di calcio, compresa quella italiana. Anche se, in passato quando Roberto Mancini ha rassegnato le dimissioni da commissario tecnico, vi erano alcune voci trapelate sul web che sembravano poterlo avvicinare a questa panchina.

La Nazionale italiana a Spalletti

La scelta poi è ricaduta su Luciano Spalletti che è reduce da un’importante e straordinaria vittoria con lo Scudetto con il Napoli, ha accettato di buon grado una sfida che al momento si rivela essere estremamente positiva.

Il tecnico di Certaldo, infatti, vanta un importante successo grazie alla qualificazione per i prossimi Europei di calcio che si giocheranno da giugno in Germania. Ritornando ad Ancelotti, è giusto dire che, molti sono tecnici in Serie A come Stefano Pioli, Gian Piero Gasperini e molti altri, che sembrerebbero potersi ispirare a lui anche solo per il modo di stare in panchina senza mai eccedere e con delle tattiche estremamente risolutive.

Tuchel in crisi di risultati

Ora però sembrerebbe che un vecchio pupillo di Carlo, possa seriamente essere a rischio e perdere la sua panchina. Molti sono i tifosi del Napoli che ricorderanno quando Carlo era l’allenatore degli azzurri, si ritrovò a disputare una partita di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

Nel 2018, l’allenatore dei francesi era Tuchel, attuale tecnico del Bayern Monaco in Germania. Secondo quanto riportato da SportBILD, il tecnico ex pupillo di Ancelotti, sembra essere seriamente a rischio dopo l’ultima sconfitta rimediata contro il Werder Brema.