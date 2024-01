Basta così, il calcio mi ha stancato | Ufficiale: termina qui una grande carriera

Il calciatore ha deciso di dire basta con il calcio giocato dopo una carriera ad altissimi livelli. Andiamo a scoprire i motivi della sua decisione

Il ritiro di un calciatore è accompagnato sempre da molteplici ricordi. In particolar modo quelli dei tifosi delle squadre in cui ha militato nel corso della sua carriera. Anche nel caso che stiamo per andare a scrutare è così, soprattutto perché la decisione di appendere le scarpette al chiodo è arrivata ad “appena” 31 anni.

Grazie all’assistenza medica e ai piani atletici moderni molti calciatori riescono tranquillamente ad arrivare oltre i 35 anni, ma chiaramente si tratta anche di una questione soggettiva. Alle volte è capitato anche che alcuni giocatori abbiano deciso di cambiare completamente settore così come successo a Bresciano o a Mendieta.

Il primo ha intrapreso un business legato coltivazione di cannabis ad uso medico, mentre il secondo ha deciso di cimentarsi nella musica ed è diventato un Dee-Jay famoso soprattutto nel Regno Unito. Stavolta però sembra che dietro a questa scelta non propriamente indolore ci siano più aspetti di natura fisica.

D’altronde lasciare il calcio non è mai semplice a prescindere dall’età. Si tratta sempre di un qualcosa da ponderare seriamente anche per capire quali possono essere le prospettive future. Vediamo chi è il giocatore in questione ripercorrendo anche i momenti salienti del suo percorso sul rettangolo verde.

Erik Durm dice addio al calcio: l’annuncio del giocatore

Magari non tutti lo ricordano, ma chi segue con particolare attenzione il calcio internazionale sicuramente lo rammenta. Stiamo parlando di Erik Durm terzino sinistro tedesco che ha vestito le maglie di Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte. Dall’estate 2022 milita nel Kaiserslautern che gioca in Zweite Bundesliga.

Ed è proprio in comunicato congiunto con il club cha reso nota la sua volontà di dire basta con il calcio giocato: “Mi sono trasferito nel club che amo un anno e mezzo fa con l’intenzione di concludere qui la mia carriera dopo un periodo di successi. Purtroppo dall’estate scorsa ho dovuto lottare ripetutamente con piccoli infortuni e problemi di salute. Concludo quindi la mia carriera, alla quale da oggi potrò sempre guardare con fierezza”.

La carriera di Erik Durm e l’apice nella notte di Rio de Janeiro

La più grande soddisfazione per Durm è sicuramente il successo con la Germania al Mondiale in Brasile nel 2014. Seppur non sia mai sceso in campo, ha fatto parte del gruppo che nella finale di Rio de Janeiro ha battuto l’Argentina per 1-0 con rete di Mario Gotze nel corso del secondo tempo supplementare.

L’altro grande trionfo della sua carriera è quello in Europa League con l’Eintracht Francoforte nel 2022. Nel corso della competizione ha collezionato appena due presenze. Quanto basta per dire di aver dato il suo contributo alla squadra che si è affermata sul tetto della seconda competizione europea per club. Con il Borussia Dortmund invece ha vinto una Coppa di Germania e due Supercoppe di Germania.