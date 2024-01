Juventus, comunicato ufficiale: ‘Non era mai accaduto prima’ | Punizione storica della società

La Juventus ha preso una decisione senza precedenti e ha deciso di infliggere una punizione esemplare. Ecco a chi e in quali modalità

La fine del 2023 e l’inizio di 2024 non è stato propriamente sereno per quanto concerne i fatti accaduti negli stati italiani e nelle zone circostanti in concomitanza delle partite. Nonostante il quadro piuttosto drastico però qualche buona nuova in tal senso sembra stia arrivando.

Infatti le società si stanno adoperando per rintracciare i colpevoli di questi atti vandalici in modo tale da punirli a dovere. D’altronde è assurdo pensare che al giorno d’oggi si possa tornare dallo stadio con ferite gravi e che si possano offendere i giocatori solo per il colore della propria pelle.

Va messo un freno e va fatto al più presto possibile onde evitare che la situazione precipiti ulteriormente. Lo stadio è e deve essere un ambiente di festa dove si possono ritrovare famiglie e bambini all’insegna della civiltà. A tal proposito però potrebbe essere d’insegnamento la strategia adottata dalla Juve.

La società bianconera ha usato il pugno di ferro con alcuni spettatori che hanno assunto comportamenti non consoni con quello che dovrebbe essere un evento sportivo. Si tratta di una decisione storica. Per la prima volta sono stati sanzionati anche i tifosi della squadra avversaria.

La decisione della società in seguito ai fatti di Juventus-Roma

Il tutto è relativo ai fatti di Juve-Roma match in cui i sostenitori giallorossi hanno tirato un seggiolino dal settore ospiti ferendo lievemente un sostenitore bianconero. Ma non è finita qui. Anche alcuni elementi del pubblico di casa hanno dato il peggio di loro tirando bicchieri di plastica e lattine in campo.

Per effetto di ciò il club bianconero ha deciso di applicare il Gradimento ai sensi del Codice di Condotta. Nello specifico, si tratta di una misura che prevede il divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche organizzate dalla società ospitante. Stavolta è stata utilizzata anche per i fan della squadra rivale.

Le società sempre più in prima linea nel rintracciare i tifosi violenti e discriminatori

Nella nota pubblicata dal club si legge chiaramente: “Anche in questa circostanza, il Club ha collaborato nell’individuazione dei responsabili di tali comportamenti”. Infatti già in passato la Juventus aveva fatto la sua parte ai fini del riconoscimento dei tifosi che non si erano comportati bene all’interno dell’Allianz Stadium.

Considerando anche l’egregio lavoro fatto dall’Udinese nell’identificare il tifoso che aveva gravemente discriminato il portiere del Milan Maignan, si può dire che il sentiero intrapreso è quello giusto. Ovviamente bisogna perseverare per bandire definitivamente dagli stadi i soggetti incivili.