Arbitri, il presidente Aia: “Per la Serie B stesso rispetto che per la A”

Se un arbitro non performa al meglio in Serie A viene “punito” andando in Serie B? Il presidente dell’Aia Carlo Pacifici ha parlato a “La Politica nel Pallone”, in onda su su Radio Gr Parlamento, chiarendo le voci che girano soprattutto dopo i gravi errori dell’arbitro Nasca in Inter – Verona.

“Ho sentito e letto delle affermazioni più disparate, fermi tecnici, addirittura Nasca mandato in Serie B come se la B fosse la caienna – afferma Pacifici, parole riportate da Pianetaserieb.it -. Noi abbiamo rispetto per tutti i campionati, sia quello di Serie A che di Serie B, quindi ci sarà un’analisi approfondita di quello che è successo, così da permetterci di prendere le decisioni corrette”.

