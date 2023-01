MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Ascoli – Palermo non si gioca oggi (sabato 28 gennaio). La partita, valida per la 22a giornata di Serie B, è stata infatti posticipata di un giorno: il match si giocherà dunque – sempre allo stadio “Del Duca” – domenica 29 gennaio alle ore 14:00 (anziché sabato 28 gennaio alle 14:00). Ma cosa è successo? Perché la partita è stata rinviata?

ASCOLI – PALERMO RINVIATA: ECCO PERCHÉ, IL MOTIVO

Il rinvio della partita si è reso necessario a causa di un guasto all’aeromobile che nella serata di venerdì 27 gennaio trasportava i rosanero diretti a Pescara (tappa obbligata per la trasferta nelle Marche, ndr.). Il ritardo accumulato ha costretto i siciliani a chiedere il posticipo della gara, inizialmente spostata di un paio d’ore. Di fronte però al fatto che i rosanero sarebbero partiti in piena notte, la Lega B – in accordo con l’Ascoli – ha approvato un rinvio di un giorno. ——-> QUI la ricostruzione nel dettaglio

Rinvio Ascoli: i ringraziamenti del Palermo https://t.co/Xhcc28QlLK — Palermo F.C. (@Palermofficial) January 27, 2023

