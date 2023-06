MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Un nuovo allenatore sulla panchina dell’Asd Marineo Calcio. Attraverso un post ufficiale pubblicato su Facebook, il club ha fatto sapere di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Giuseppe Vigneri.

Il giovane allenatore palermitano ha già una lunga esperienza in panchina, anche nei professionisti, avendo allenato per un biennio l’U15 nazionale dell’Akragas. Poi altre esperienze tra cui 3 anni nel settore giovanile della Fortitudo Bagheria ma non solo.

In Lombardia ha guidato l’U19 della Frog Milano, mentre recentemente è stato sulla panchina dell’Empedoclina. Nel torneo di Eccellenza Vigneri sostituisce, quindi, l’ex tecnico Pagano.

LEGGI ANCHE

SANCATALDESE, AURELIO LO BIANCO E’ IL NUOVO DS

PALERMO, LE PAROLE DI ANTONIO NOCERINO

MERCATO PALERMO, IN POLE PER VASIC E BERUATTO. PIACE DI SERIO

PALERMO, ECCO LUCIONI: “SONO MOLTO FELICE”