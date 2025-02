Atalanta, Gasperini:” Non rinnoverò il contratto, ogni cosa ha un inizio e una fine”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Empoli, l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato del suo futuro anticipando che non rinnoverà il proprio contratto con la Dea.

“C’è un inizio e una fine per tutte le cose, non ci saranno rinnovi o continuità. A fine stagione vedremo se sarà il caso di andare a scadenza o meno”, ha commentato il tecnico dei bergamaschi, che ha come obiettivo per questa stagione quello della qualificazione in Champions League: “Il livello d’emozione sarebbe lo stesso della vittoria dell’Europa League? Certo. Sarebbe un traguardo fantastico”, ha aggiunto.

Dopo quasi nove anni, sembra dunque giunta quasi al capolinea l’avventura di Gasperini sulla panchina dei bergamaschi che, proprio grazie al lavoro del tecnico sessantasettenne, in questo lasso di tempo hanno ridimensionato i propri obiettivi di stagione in stagione, passando dalla perenne lotta alla salvezza, ai palcoscenici e le competizioni europee più prestigiose.





