Pisa, vittoria tra le polemiche: sospetto gol “fantasma” con la Juve Stabia

La vittoria del Pisa sulla Juve Stabia con il risultato di 3 – 1, che ha permesso ai nerazzurri di accorciare sul Sassuolo capolista, ha generato diverse polemiche sull’operato dell’arbitro Aureliano colpevole, secondo giocatori e dirigenti della Juve Stabia, di aver assegnato la rete di Morutan del momentaneo 2-1 nonostante la palla non fosse interamente entrata (in Serie B non è presente la Goal Line Technology) e di aver concesso un rigore molto dubbio ai toscani per una spinta molto leggera di Quaranta su Piccinini, episodi per i quali il direttore di gara non è stato chiamato al Var.

Il vice di Pagliuca, Nazzareno Tarantino, al termine della gara ha commentato cosi: “Basta vedere l’immagine del secondo gol, strano che il Var non sia intervenuto. E’ difficile giocare contro tutti e tutto. Lo stesso rigore concesso al Pisa oggi, non è stato assegnato a noi nella partita di Palermo”.

Anche il presidente della società di Castellammare non ha esitato nel far sentire la propria voce: “E’ l’ennesima evidenza schiacciante, davanti agli occhi di tutti questa straordinaria mancanza di rispetto nei confronti del nostro club. C’è stato un elemento straordinario, il var e il direttore di gara non hanno funzionato neanche stavolta. Ci vuole rispetto maggiore, parlo poco nelle interviste, ma questa volta non posso stare zitto. Mi viene voglia di chiudere i battenti e non far scendere in campo la squadra, anche a costo di prendere punti di penalizzazione.”





LEGGI ANCHE

PALERMO, I CONVOCATI DI DIONISI