Palermo Primavera, Del Grosso: “Sconfitta immeritata, abbiamo avuto diverse occasioni”

L’allenatore del Palermo Primavera, Cristiano Del Grosso, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per commentare la sconfitta per 1 – 0 rimediata in casa del Monopoli

“Dispiace per questa sconfitta che ritengo immeritata, abbiamo pagato a caro prezzo un errore individuale. Bisogna cercare di sbagliare il meno possibile. La prestazione c’è stata – ha dichiarato l’allenatore rosanero – abbiamo avuto diverse occasioni per segnare. Oggi il problema è stato di attenzione, bisogna essere meno superficiali in determinate situazioni”.

I baby rosanero, che non vincono ormai dalla trasferta di Avellino datata 25 gennaio, affronteranno nella prossima gara il Pisa decimo in classifica a -5 proprio dal Palermo.





