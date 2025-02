Cosenza, i convocati di Alvini per la partita contro il Palermo

Il Cosenza comunica i convocati per la gara contro il Palermo valida per la 27a giornata di Serie BKT. Indisponibili per i calabresi Florenzi, Novello e Cruz.

I CONVOCATI

1 Micai

2 Cimino





4 Martino

5 Gargiulo

6 Charlys

7 Garritano

9 Artistico

10 Fumagalli

11 D’Orazio

12 Baldi

15 Dalle Mura

16 Ricciardi

17 Caporale

19 Ciervo

20 Rizzo Pinna

21 Zilli

22 Vettorel

23 Venturi

28 Kouan

29 Sgarbi

30 Mazzocchi

31 Ricci

39 Kourfalidis

55 Hristov

LEGGI ANCHE

PALERMO, I CONVOCATI DI DIONISI